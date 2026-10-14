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Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: до какого возраста дают, сколько дней и какая оплата

Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: до какого возраста дают, сколько дней и какая оплата

Осенью, в сезон ОРВИ, дети болеют чаще, и родителям важно знать, как оплачивается больничный по уходу за ребенком .

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