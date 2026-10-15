В Москве на продажу выставлен бронированный BMW X5 2026 года за 65 млн рублей. Кроссовер имеет бронирование VR6 и мощный двигатель.
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