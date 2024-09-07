Права человека будет защищать ИТ-система. За полмиллиарда рублей

ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в 564 млн рублей\u000D\u000AСоздание федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ) обойдется федеральному бюджету в 564 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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