Решение о деиндустриализации Европы оказалось неоднозначным и побочным, сообщает Nové slovo. После того, как производственные предприятия с дымящими трубами были признаны вредными для окружающей среды, уровень жизни в Европе снизился, а зависимость от импорта увеличилась.