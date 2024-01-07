Решение о деиндустриализации Европы оказалось неоднозначным и побочным, сообщает Nové slovo. После того, как производственные предприятия с дымящими трубами были признаны вредными для окружающей среды, уровень жизни в Европе снизился, а зависимость от импорта увеличилась.
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