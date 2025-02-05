Посол в Лондоне: Россия не считает Трампа другом

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу ITV рассказал об осторожности Москвы касательно новых отношений с Соединенными Штатами под руководством президента Дональда Трампа.
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