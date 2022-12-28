Неожиданно рассекретили: В США опубликовали, сколько денег ушло на Армению, Азербайджан и Белоруссию

Госдепартамент США опубликовал отчёт о деятельности "Фонда противодействия российскому влиянию". Потрачены миллиарды долларов, оплачена работа сотен "добровольных помощников" среди политиков и журналистов в Европе и на постсоветском пространстве.
Госдепартамент США опубликовал отчёт о деятельности "Фонда противодействия российскому влиянию". Потрачены миллиарды долларов, оплачена работа сотен "добровольных помощников" среди политиков и журналистов в Европе и на постсоветском пространстве.
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