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Неожиданно рассекретили: В США опубликовали, сколько денег ушло на Армению, Азербайджан и Белоруссию

Неожиданно рассекретили: В США опубликовали, сколько денег ушло на Армению, Азербайджан и Белоруссию

Госдепартамент США опубликовал отчёт о деятельности "Фонда противодействия российскому влиянию". Потрачены миллиарды долларов, оплачена работа сотен "добровольных помощников" среди политиков и журналистов в Европе и на постсоветском пространстве.

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