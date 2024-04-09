Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

В «Московскую электронную школу» внедрят умные сервисы с ИИ Сергей Собянин, мэр Москвы, на своем персональном сайте рассказал о планах по развитию «Московской электронной школы», сервисами и услугами которой сегодня активно пользуются свыше 3 млн горожан.