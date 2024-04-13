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Допрос Карла Радека

Допрос Карла Радека

Офигенная идея. Снимать ролики с игрой живых актеров по реальным протоколам допроса 1937 года.Ничего придумывать своего не надо - берется реальный архивный документ допроса и воспроизводится в игровой форме.

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Комментарии
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Владимир семин
Много не винных людей уничтожили в то время! Не забывайте!
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15 час.
Александр Денисов
Очищение партии от троцкистов, жидов-сионистов, коминтерновцев, зажравшихся-заворовавшихся ленинцев и прочей накипи люмпен-красноармейцев. Все равно их много осталось при власти...
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13 час.
Алексей Горшков
Я сам следователем работал - в общем-то знаю цену допросу, как таковому, тем более - обвиняемого/подозреваемого! Не знаю, как в то время, но в наше - данные категории лиц НЕ НЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ !!! Иными словами он может говорить ЧТО УГОДНО ! Что-то мне подсказывает, что это общеюридический принцип, и тогда было то же самое! Лично я, допрашивая &quot;жулика&quot; (термин не юридический, но подразумевает И обвиняемого И подозреваемого - для удобства его использую) сразу же говорил ему - типа: &quot;Можешь говорить,что ты хоть на Луне во время преступления был - мне по...всё равно, не на твоих россказнях я обвинение строю, а на ОБЪЕКТИВНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ, собираемых в уголовное дело&quot;! Признательные показания, конечно, хорошо - но не тем, что они ложатся в основу обвинения, а потому что ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ, сужают спектр поиска объективных доказательств! Из-за такой позиции частенько я конфликтовал с оперАми уголовного розыска: им же главное &quot;расколоть&quot;, а доказательств, кроме: &quot;Мамой клянусь - он&quot;... А &quot;жулик&quot; и оговорить себя по разным причинам себя может! Так что снимать кино не по комплексу собранных объективных доказательств, а исключительно по допросу - ДЕЛО ЗАВЕДОМО ПРОИГРЫШНОЕ !!!
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12 час.

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