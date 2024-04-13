Допрос Карла Радека

Алексей Горшков

Я сам следователем работал - в общем-то знаю цену допросу, как таковому, тем более - обвиняемого/подозреваемого! Не знаю, как в то время, но в наше - данные категории лиц НЕ НЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ !!! Иными словами он может говорить ЧТО УГОДНО ! Что-то мне подсказывает, что это общеюридический принцип, и тогда было то же самое! Лично я, допрашивая "жулика" (термин не юридический, но подразумевает И обвиняемого И подозреваемого - для удобства его использую) сразу же говорил ему - типа: "Можешь говорить,что ты хоть на Луне во время преступления был - мне по...всё равно, не на твоих россказнях я обвинение строю, а на ОБЪЕКТИВНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ, собираемых в уголовное дело"! Признательные показания, конечно, хорошо - но не тем, что они ложатся в основу обвинения, а потому что ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ, сужают спектр поиска объективных доказательств! Из-за такой позиции частенько я конфликтовал с оперАми уголовного розыска: им же главное "расколоть", а доказательств, кроме: "Мамой клянусь - он"... А "жулик" и оговорить себя по разным причинам себя может! Так что снимать кино не по комплексу собранных объективных доказательств, а исключительно по допросу - ДЕЛО ЗАВЕДОМО ПРОИГРЫШНОЕ !!!