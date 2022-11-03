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Майк Браун: «У Тайлера Хирро была пробежка в момент решающего броска»

Майк Браун: «У Тайлера Хирро была пробежка в момент решающего броска»

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун после матча с «Майами» (107:110) раскритиковал судей за эпизод на последних секундах, когда защитник Тайлер Хирро забросил решающий 3-очковый.

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