До 2022 года Россия тратила только на взносы в разнообразные и очень важные международные организации от 200 до 300 миллионов долларов ежегодно, а в общем на статью госбюджета "Международные отношения и международное сотрудничество" выделялось в десятки раз больше (например, на период 2018-2020 годов почти пять миллиардов долларов).
Все, приехали: у России больше нет таких денег
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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17 час.
Наталия
Тогда надо выходить из МОМ, а это пока даже не обсуждается. Слишком недавно подписали соответствующие документы, а русские, к сожалению, долго запрягают. И этим все пользуются.
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14 час.
леонид рыбаков
ТАКОЕ *ОЧУЧЕНИЕ * ЧТО ВСЕ ЭТИ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАЩИЩАЮТ ТЕ ЧИНОВНИКИ КОТОРЫЕ ТАМ И РАБОТАЮТ .ИМЕЯ СВЯЗИ ЖИВЯ НА ШИРОКУЮ НОГУ --ОНИ ПЕРВЫЕ И БУДУТ БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО *РУБЛЯ * УХОДЯЩЕГО ИЗ ИХ РУК . ОН ЖЕ НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ И ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ ----КАТАСТРОФА
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12 час.
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