Все, приехали: у России больше нет таких денег

Тогда надо выходить из МОМ, а это пока даже не обсуждается. Слишком недавно подписали соответствующие документы, а русские, к сожалению, долго запрягают. И этим все пользуются.

леонид рыбаков

ТАКОЕ *ОЧУЧЕНИЕ * ЧТО ВСЕ ЭТИ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАЩИЩАЮТ ТЕ ЧИНОВНИКИ КОТОРЫЕ ТАМ И РАБОТАЮТ .ИМЕЯ СВЯЗИ ЖИВЯ НА ШИРОКУЮ НОГУ --ОНИ ПЕРВЫЕ И БУДУТ БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО *РУБЛЯ * УХОДЯЩЕГО ИЗ ИХ РУК . ОН ЖЕ НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ И ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ ----КАТАСТРОФА