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У граждан появился еще один способ защититься от навязчивых продавцов и банков: разбираем новый закон

У граждан появился еще один способ защититься от навязчивых продавцов и банков: разбираем новый закон

При том, что законодательство уже предусматривает весьма широкий перечень мер ответственности за нарушение прав потребителей, практика показывает, что этого все равно недостаточно: процент судебных дел в этой области остается стабильно высоким.

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