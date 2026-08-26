Срочное продление загранпаспорта в Москве: как получить документ за 1-3 дня!

Вы застряли с просроченным загранпаспортом? Или, возможно, вам срочно нужно вылететь за границу, а бюрократия затягивает процесс? Не паникуйте! В Москве есть легальные и проверенные способы получить новый загранпаспорт в кратчайшие сроки — даже за 1-3 дня! В этой статье мы расскажем: ✅ Почему стандартное оформление может занять месяцы (и как этого избежать) ✅ Где и как получить загранпаспорт в Москве за 1-3 дня (легально!) ✅ Сколько это стоит и какие документы нужны ✅ Лайфхаки от экспертов, чтобы ускорить процесс ⏳ Почему стандартное оформление загранпаспорта занимает так много времени? Государственные центры (МФЦ, ГУВМ МВД) обещают 30 дней на изготовление загранпаспорта.
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