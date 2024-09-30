Си Цзиньпин призвал объединить силы для строительства могущественного государства

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье призвал китайский народ брать пример с героев и образцовых граждан, чтобы объединить грандиозные силы для строительства могущественного государства.
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