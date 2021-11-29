Прогноз погоды на 29 ноября

На сегодняшний день метеорологи прогнозируют холодную погоду по всей стране, отмечает NOI.md. На севере страны показания термометров будут колебаться от +3 до +6 °C ночью и от +8 до + 11°C днем, в центре нижний температурный предел составит +4 .