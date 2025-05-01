Профессор Сергей Егоров: Как избежать укусов клещей в сезоне их активности

Клещи активнее всего в мае, предупреждают эксперты. Профессор Сергей Егоров из Верхневолжского агробиотехнологического университета советует, как уберечься от укусов: закрытая одежда и тщательные осмотры помогут снизить риск инфицирования.
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