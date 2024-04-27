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Орловские зеки получат единовременную выплату в 250 тысяч рублей при заключении контракта для участия в СВО

Орловские зеки получат единовременную выплату в 250 тысяч рублей при заключении контракта для участия в СВО

Региональное правительство внесло изменения в постановление «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, заключившим контракт для прохождения военной службы».

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