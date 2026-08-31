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Сотни скрытых землетрясений обнаружили под нестабильным ледником Туэйтса

Сотни скрытых землетрясений обнаружили под нестабильным ледником Туэйтса

Международная группа геофизиков зафиксировала несколько сотен ранее неизвестных микроземлетрясений под ледником Туэйтса — крупнейшим и наиболее нестабильным ледниковым массивом Антарктиды, прозванным «Ледником судного дня».

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