Сотни скрытых землетрясений обнаружили под нестабильным ледником Туэйтса

Международная группа геофизиков зафиксировала несколько сотен ранее неизвестных микроземлетрясений под ледником Туэйтса — крупнейшим и наиболее нестабильным ледниковым массивом Антарктиды, прозванным «Ледником судного дня».
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