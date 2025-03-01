На рыболовном хранилище «Гоголичев» состязались любители подледной ловли рыбы Сегодня в хуторе Черкесовском состоялись захватывающие соревнования по подледной ловле хищной рыбы.
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На рыболовном хранилище «Гоголичев» состязались любители подледной ловли рыбы Сегодня в хуторе Черкесовском состоялись захватывающие соревнования по подледной ловле хищной рыбы.