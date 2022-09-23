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Боррель рассказал о новых персональных и экономических санкциях ЕС

Боррель рассказал о новых персональных и экономических санкциях ЕС

Под новые санкции Евросоюза в отношении России могут попасть физические лица и технологический сектор, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после министерского заседания Совбеза ООН по Украине.

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