Чулпан Йосыпова: «Концертларны туктатып тордык»😕 Нишләп?👇🏻 Тулырак: https://intertat.tatar/news/culpan-iosypova-koncertlarny-tuktatyp-tordyk-5865833.
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Чулпан Йосыпова: «Концертларны туктатып тордык»😕 Нишләп?👇🏻 Тулырак: https://intertat.tatar/news/culpan-iosypova-koncertlarny-tuktatyp-tordyk-5865833.