Совместный фестиваль скорости подтвердил сотрудничество компаний Toyota и Hyundai[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Казалось бы, у Тойоты уже есть действующие партнерства с фирмами Suzuki, Subaru и Mazda, а компания Hyundai совсем недавно подписала меморандум о сотрудничестве с концерном General Motors.