Совместный фестиваль скорости подтвердил сотрудничество компаний Toyota и Hyundai[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Казалось бы, у Тойоты уже есть действующие партнерства с фирмами Suzuki, Subaru и Mazda, а компания Hyundai совсем недавно подписала меморандум о сотрудничестве с концерном General Motors.
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