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Крупный магазин одежды откроют по соседству с фудмоллом в здании бывшего Варшавского вокзала

По предварительным данным, инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5 млн рублей. Продажу одежды и модных аксессуаров наладят в здании бывшего Варшавского вокзала на Обводном канале, где ранее открылся крупнейший фудмолл Европы Vokzal 1835.

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