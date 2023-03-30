Крупный магазин одежды откроют по соседству с фудмоллом в здании бывшего Варшавского вокзала

По предварительным данным, инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5 млн рублей. Продажу одежды и модных аксессуаров наладят в здании бывшего Варшавского вокзала на Обводном канале, где ранее открылся крупнейший фудмолл Европы Vokzal 1835.