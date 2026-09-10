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Dagbladet: датский принц Кристиан пропал после похорон короля Норвегии в Осло

Dagbladet: датский принц Кристиан пропал после похорон короля Норвегии в Осло

Наследный принц Дании Кристиан пропал после похорон норвежского короля Харальда V в Осло (Норвегия). Об инциденте сообщила норвежская газета Dagbladet.

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