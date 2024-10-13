Медвежий угол
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Медвежий угол

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Если открыть всю правду о том, что украинцы творили и творят в Курской области...

Если открыть всю правду о том, что украинцы творили и творят в Курской области...

Встретились  две  цитаты. Номер  один.Уже у двух умных людей читал: если открыть всю правду о том что укроиньцы творили в Курской области, то 90% россиян потребуют хохлоцида в полном объёме.

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Комментарии
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Вера Голубь
Страны под названием &quot;Украина&quot; не должно быть никогда... страну надо заслужить, а то что там живет в огромной массе- не заслуживают... они кричали - фашистов всего 2 %, а кто убивал  детей, женщин, стариков...жгли живьем, насиловали, бомбили дома? Удивительно, но даже сейчас эти создания с засраными мозгами продолжают писать - почему &quot;напали...&quot;
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