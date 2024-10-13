Встретились две цитаты. Номер один.Уже у двух умных людей читал: если открыть всю правду о том что укроиньцы творили в Курской области, то 90% россиян потребуют хохлоцида в полном объёме.
Если открыть всю правду о том, что украинцы творили и творят в Курской области...
Комментарии
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Вера Голубь
Страны под названием "Украина" не должно быть никогда... страну надо заслужить, а то что там живет в огромной массе- не заслуживают... они кричали - фашистов всего 2 %, а кто убивал детей, женщин, стариков...жгли живьем, насиловали, бомбили дома? Удивительно, но даже сейчас эти создания с засраными мозгами продолжают писать - почему "напали..."
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6 час.
АА
Алекс Архипов
Пленных не брать.
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4 час.
Юрий анин
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