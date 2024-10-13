Если открыть всю правду о том, что украинцы творили и творят в Курской области...

Вера Голубь

Страны под названием "Украина" не должно быть никогда... страну надо заслужить, а то что там живет в огромной массе- не заслуживают... они кричали - фашистов всего 2 %, а кто убивал детей, женщин, стариков...жгли живьем, насиловали, бомбили дома? Удивительно, но даже сейчас эти создания с засраными мозгами продолжают писать - почему "напали..."