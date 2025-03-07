Бесплатное жильё приезжим. Очередная серия. В Ленобласти пошли на хитрость

Царьград Коллаж Царьграда Очередная серия скандальной истории по выдаче бесплатного жилья приезжим развернулась в Сланцевском районе Ленинградской области.
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