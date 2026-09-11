Рейс из Владикавказа в Москву экстренно сел в Самаре из-за нехватки топлива

Пассажирский самолет экстренно сел в Самаре из-за нехватки топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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