В Иране атаковано посольство страны СНГ, погиб сотрудник (ВИДЕО)

Утром 27 января неизвестные напали на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране. СМИ сообщают, что в результате атаки погиб руководитель службы охраны посольства (гражданин Азербайджана), который пытался оказать сопротивление нападавшим.
Утром 27 января неизвестные напали на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране. СМИ сообщают, что в результате атаки погиб руководитель службы охраны посольства (гражданин Азербайджана), который пытался оказать сопротивление нападавшим.
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