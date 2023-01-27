Русская весна

115 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Иране атаковано посольство страны СНГ, погиб сотрудник (ВИДЕО)

В Иране атаковано посольство страны СНГ, погиб сотрудник (ВИДЕО)

Утром 27 января неизвестные напали на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране. СМИ сообщают, что в результате атаки погиб руководитель службы охраны посольства (гражданин Азербайджана), который пытался оказать сопротивление нападавшим.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх