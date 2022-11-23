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Роберто Мартинес об 1:0 с Канадой: «Сегодняшняя победа важнее, чем та, когда ты играешь хорошо. Мы выиграли благодаря выдержке, опыту, качествам нашего вратаря»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о победе над Канадой. Европейцы одержали победу со счетом 1:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

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