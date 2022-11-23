Роберто Мартинес об 1:0 с Канадой: «Сегодняшняя победа важнее, чем та, когда ты играешь хорошо. Мы выиграли благодаря выдержке, опыту, качествам нашего вратаря»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о победе над Канадой. Европейцы одержали победу со счетом 1:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- «Навсегда в наших сердцах». Тутберидзе выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова
- Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу
Свежие комментарии