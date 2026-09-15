Colonel Booth — identified pilot who " survived" in the downed plane

An employee of the F-15E fighter weapon system, who gave an interview to the CBS program " 60 Minutes", was identified as Colonel Jonathan Booth, known by the call sign Vapor ("Vapor").
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