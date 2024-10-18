Не снимать без разрешения: почему не срастаются сломанные кости

При переломе кости могут не срастаться из-за того, что пострадавший рано снял гипс. О том, почему еще могут возникнуть проблемы с восстановлением после подобных травм, и что с этим делать, рассказал изданию Газета.
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