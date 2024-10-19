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Русская весна

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Быть военным на Украине — это билет в один конец, — нацист-ветеран «Азова» (ВИДЕО)

Быть военным на Украине — это билет в один конец, — нацист-ветеран «Азова» (ВИДЕО)

Быть военным на Украине сегодня — это билет в один конец, заявил нацист-ветеран «Азова»*. «Из армии как можно выбраться? Первый (вариант) — на костылях, второй — смерть, и третий — не существует», — заявил украинский боевик с позывным «Буйвол».

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