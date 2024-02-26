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Нутрициолог Ломкова рассказала о правилах здорового ужина

Нутрициолог Ломкова рассказала о правилах здорового ужина

Нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова рассказала, какие правила желательно соблюдать при выборе блюд для ужина.

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