Третий не лишний: Дрозденко "бетонирует" должность

На следующей неделе депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят поправки в Устав региона, снимающие запрет на нахождение одного и того же лица в должности губернатора более двух сроков подряд.
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