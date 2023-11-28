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Третий не лишний: Дрозденко "бетонирует" должность

Третий не лишний: Дрозденко "бетонирует" должность

На следующей неделе депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят поправки в Устав региона, снимающие запрет на нахождение одного и того же лица в должности губернатора более двух сроков подряд.

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