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10 средств от похмелья из личного практического опыта алкоголиков, запойных и выпивающих

Так выпьем же за то, чтоб они вам не понадобились! Но на всякий случай все-таки вытута… вытрату… тьфу, выбейте их на себе в видном месте или положите у кровати! фото: мультфильм «Тайна третьей планеты» (1981)Чрезвычайно ценный и пользительный тред тут запустила красноярская предпринимательница Моника Дюсуше.

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