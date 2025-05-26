Тысячи коал под угрозой: В Австралии экологи бьют тревогу

Каждый год тысячи коал вынуждены покидать свои места обитания из-за вырубки плантаций голубого эвкалипта в Виктории, Австралия, что приводит к перенаселению соседних лесов и увеличивает риск травм и гибели животных во время лесных пожаров.
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