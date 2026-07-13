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Он же памятник? Почему исторические здания в России теряют охранный статус

Он же памятник? Почему исторические здания в России теряют охранный статус

Что происходит с охраной архитектурного наследия в России, почему исторические здания лишаются защиты, а реставрация нередко оборачивается утратой подлинности? В авторской колонке Татьяна Сердюкова рассуждает о системных проблемах сохранения памятников, отношении общества к исторической среде и о том, чем грозит городам потеря архитектурной памяти.

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