Он же памятник? Почему исторические здания в России теряют охранный статус

Что происходит с охраной архитектурного наследия в России, почему исторические здания лишаются защиты, а реставрация нередко оборачивается утратой подлинности? В авторской колонке Татьяна Сердюкова рассуждает о системных проблемах сохранения памятников, отношении общества к исторической среде и о том, чем грозит городам потеря архитектурной памяти.