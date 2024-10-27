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Политика как она есть

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Родители военнопленного, с которых требовали выкуп, обратились в международные организации

Родители военнопленного, с которых требовали выкуп, обратились в международные организации

Родители попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) требовали деньги, обратились в ООН и Международный комитет Красного креста с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.

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