⚡️ 8 несовершеннолетних пострадали в смертельном ДТП в Симферопольском районе Как сообщили в СК России, следователи продолжают устанавливать обстоятельства аварии пассажирского автобуса с грузовиком.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ 8 несовершеннолетних пострадали в смертельном ДТП в Симферопольском районе Как сообщили в СК России, следователи продолжают устанавливать обстоятельства аварии пассажирского автобуса с грузовиком.