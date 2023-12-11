Фигуристка Валиева рассказала о попадании в группу к Тутберидзе

Чемпионка Европы, олимпийская чемпионка - 2022 в командном турнире Камила Валиева в документальном фильме "Спасибо, родная" рассказала, каким образом она попала в группу российского тренера Этери Тутберидзе, с которой работает до сих пор.
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