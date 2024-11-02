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Американская GlobalFoundries оштрафована на $500 000 за поставки чипов связанной с кит...

Американская GlobalFoundries оштрафована на $500 000 за поставки чипов связанной с кит...

Американская GlobalFoundries оштрафована на $500 000 за поставки чипов связанной с китайской SMIC компанииС 2020 года под санкциями США находится не только крупнейший контрактный производитель чипов в Китае, компания SMIC, но и ряд связанных с нею юридических лиц.

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