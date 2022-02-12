Морозов досрочно проиграл де Андраде

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов провел свой третий бой в лиге. Первый раунд Морозов разобрал соперника, как в стойке, так и в партере, однако во второй пятиминутке Дуглас Силва де Андраде сумел перехватить инициативу, задушив соперника в партере.