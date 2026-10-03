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Нападающий ЦСКА Костин заявил, что московское «Динамо» выберется из тяжелой ситуации

Нападающий ЦСКА Костин заявил, что московское «Динамо» выберется из тяжелой ситуации

Нападающий ЦСКА Клим Костин заявил, что московское «Динамо» со временем должно выбраться из тяжелой ситуации в сезоне КХЛ.

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