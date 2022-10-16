Ямал и Газпромбанк подписали соглашение о строительстве туристического комплекса Рай-Из

Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длинной не менее 19 километров, включая не менее двух подъемников, которые обеспечат комфортное катание для 4310 лыжников одновременно, а также горнолыжные школы, системы освещения и навигации, прилегающую инфраструктуру: две гостиницы – трехзвездочная и четырехзвездочная, общим номерным фондом не менее 320 номеров с конференц-центрами, ресторанами и СПА-центром площадью не менее трех тысяч квадратных метров, а также автостоянки для автомобилей и автобусов.