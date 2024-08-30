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Китай

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Минобороны КНР призвало США существенно сократить свой ядерный арсенал

Пекин, 29 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг призвал США существенно сократить свой ядерный арсенал, прекратить распространение ядерных материалов и технологий, а также воздержаться от усиления ядерного сдерживания или расширения "ядерного альянса".

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