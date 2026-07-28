С 1 августа записываться на прием в поликлинику придется по новым правилам

Россиянам напомнили о возможных изменениях в порядке записи к врачам с начала августа. Пациентам советуют заранее проверить свои данные в медицинских системах и обратить внимание на способы оформления записи.
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