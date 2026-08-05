Т2 обновляет программу «Выгодно вместе» – теперь для абонентов всех операторов

T2, российский оператор мобильной связи, обновил программу «Выгодно вместе». Эта версия получила расширенное управление группой, скидки до 25% на тарифы и возможность добавлять в группу абонентов других операторов.
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