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Член ЕК Симсон: обсуждение ЕС мер против энергокризиса ускорит совместную закупку газа

Член ЕК Симсон: обсуждение ЕС мер против энергокризиса ускорит совместную закупку газа

Детальное обсуждение Советом Евросоюза представленного Еврокомиссией (ЕК) пакета мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом, стало формированием базы, которая даст возможность ускорить совместную закупку газа европейскими государствами.

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