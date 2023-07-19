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Мартино о Месси: «Вижу прежнюю страсть, но он стал более расслабленным. На плечах Лео лежал тяжелейший груз, и избавление от него изменило его жизнь»

«[Когда я начал общаться с «Интер Майами»] разговоры о том, что предоставится возможность потренировать Месси, только появлялись, но вероятность его перехода в «Барселону» была выше.

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