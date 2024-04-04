Политолог Храмчихин усомнился в дееспособности НАТО как военного блока

Ровно 75 лет назад - 4 апреля 1949 года - появилась Организация Североатлантического договора. За свою историю НАТО успело побывать как инструментом сдерживания, так и принять непосредственное участие в нескольких военных конфликтах.
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