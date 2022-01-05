Гончаренко уволен из «Краснодара», Ротенберг стал главным тренером СКА и дал историческую пресс-конференцию, Непряева выиграла «Тур Де Ски», Джоковичу дали отвод от вакцинации на Australian Open и другие новости

Всем доброе утро! Ежедневный дайджест главных новостей дня уже тут как тут 💥 Непряева выиграла «Тур де Ски», Ротенберг начал в СКА с разгрома, Свечников стал первой звездой 1.
Популярные статьи
- Да, Наталья Непряева взяла «Тур де Ски»! Она вернулась после перелома и выдержала упреки Вяльбе в лишнем весе
- МЧМ отменен, Николич может принять ЦСКА, серебро Большунова и бронза Непряевой, «Ман Сити» летит к титулу, 7 шайб Путина и другие новости утра
- «СПАРТАК» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ – ГЛАВНАЯ ЭМОЦИЯ ГОДА. И ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ДЛЯ РОССИИ И РПЛ
Свежие комментарии