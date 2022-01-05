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Гончаренко уволен из «Краснодара», Ротенберг стал главным тренером СКА и дал историческую пресс-конференцию, Непряева выиграла «Тур Де Ски», Джоковичу дали отвод от вакцинации на Australian Open и другие новости

Гончаренко уволен из «Краснодара», Ротенберг стал главным тренером СКА и дал историческую пресс-конференцию, Непряева выиграла «Тур Де Ски», Джоковичу дали отвод от вакцинации на Australian Open и другие новости

Всем доброе утро! Ежедневный дайджест главных новостей дня уже тут как тут 💥 Непряева выиграла «Тур де Ски», Ротенберг начал в СКА с разгрома, Свечников стал первой звездой 1.

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